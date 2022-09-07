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Росія вербує білорусів для війни проти України і відправляє їх через свою територію, – Данілов

Станом на зараз українська розвідка вважає, що наступу з боку Білорусі не буде. 

Росія вербує білорусів для війни проти України і відправляє їх через свою територію, – Данілов
Фото: EPA/UPG

ЗСУ контролюють ситуацію з можливим наступом білоруської армії, щодня отримуються дані розвідки стосовно стану справ. Росія вербує білорусів для участі в війні проти України, але відправляє завербованих через свою територію, оскільки тих, хто погодився, не так багато. 

Про це в інтервʼю LB.ua повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов

"Можу сказати: на 6:30 ранку всі члени Ради нацбезпеки та оборони отримують відповідні звіти за минулу добу, і там те, що стосується території, яка свого часу була Білоруссю, яка зараз окупована, на мій погляд, йде окремим пунктом – що там на сьогоднішній день відбувається. Я можу сказати, що ми вживаємо певних заходів, у нас була перевірка областей за дорученням Президента нашої країни, які є прикордонними до Білорусі, наскільки ми готові будемо зустрічати (білоруські війська. – LB.ua), якщо буде відкритий наступ з боку Білорусі. Поки що наша розвідка вважає, що цього не буде. Але покаже життя – будемо з вами дивитися", – зазначив він. 

Данілов вважає, що Білорусь на сьогоднішній день повністю перебуває під впливом російських військових. Позиції влади цієї країни щодо терористичних дій російських військ, які з території РБ відправляють ракети й літаки на мирних країнців, немає. 

"Якщо вашої позиції немає, то ви маєте визнати, що ви окуповані Російською Федерацією", – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, станом на 24 серпня, за оцінкою Головного розвідуправління Міноборони України, загрози наземної операції з боку Білорусі не було, попри те, що вона уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України. Зокрема, Білорусь надає свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, проводить ремонт російської пошкодженої військової техніки та вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України.

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