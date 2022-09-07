​ЗСУ успішно відбили атаки ворога біля восьми населених пунктів на Донеччині

Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Учора ворог завдав понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Для цього здійснив до 20 літаковильотів. Постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Великі Проходи, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок та Безіменне.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ на початку 196-ї доби героїчного протистояння українців російському воєнному вторгненню.

Російські військові з високою інтенсивністю ведуть повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку зафіксовано мінометні обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфине, Запсілля, Манухівка і Стукалівка Сумської області;

зафіксовано мінометні обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфине, Запсілля, Манухівка і Стукалівка Сумської області; на Харківському напрямку ворог завдав обстрілів у районах населених пунктів Прудянка, Чорноглазівка, Миронівка, Великі Проходи, Руська та Черкаська Лозова, Руські та Черкаські Тишки;

ворог завдав обстрілів у районах населених пунктів Прудянка, Чорноглазівка, Миронівка, Великі Проходи, Руська та Черкаська Лозова, Руські та Черкаські Тишки; на Слов’янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали Слов’янськ, Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка та Довгеньке;

обстрілів з боку окупантів зазнали Слов’янськ, Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка та Довгеньке; на Краматорському напрямку противник обстрілював райони Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки;

противник обстрілював райони Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки; на Бахмутському напрямку здійснював обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ та Яковлівка;

здійснював обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ та Яковлівка; на Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Опитне, Водяне, Тоненьке та Первомайське;

обстріляно Авдіївку, Опитне, Водяне, Тоненьке та Первомайське; на Новопавлівському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив, вогневого впливу зазнали райони Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Вугледара, Солодкого, Шевченко, Золотої Ниви, Павлівки та Времівки;

активних наступальних дій ворог не проводив, вогневого впливу зазнали райони Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Вугледара, Солодкого, Шевченко, Золотої Ниви, Павлівки та Времівки; на Запорізькому напрямку окупанти задіяли міномети, ствольну та реактивну артилерію по районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки, Білогір’я, Новопіль, Вільне Поле та Шевченко;

окупанти задіяли міномети, ствольну та реактивну артилерію по районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки, Білогір’я, Новопіль, Вільне Поле та Шевченко; на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів повітряну розвідку БпЛА - здійснив 34 вильоти.

Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи нараховують понад 40 відсотків важкопораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісті.

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території України. Нашим воїнам вдалося успішно відбити атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне.

Нагадаємо, Росія через 40 днів після трагедії не надала даних щодо кількості вбитих українських полонених в Оленівці. Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.