Російська армія знову вдарила ракетами по Харкову

Російська армія завдала після опівночі, 7 вересня ракетного удару по місту Харків.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Наразі відомо про прильоти у Немишлянському районі.
За попередньою інформацією, там горять кілька авто та виробнича будівля.
“Ще кілька місць можливих прильотів перевіряють рятувальники”, – йдеться у повідомленні.
Про жертв чи постраждалих на цю хвилину інформації немає.
Нагадаємо, вранці 6 вересня російська армія вчинила новий обстріл Харкова. Під вогнем перебував Київський район.
З-під руїн житлового будинку вже врятували трьох людей – двух жінок і чоловіка.