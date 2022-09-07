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Російська армія знову вдарила ракетами по Харкову

Наразі відомо про прильоти у Немишлянському районі. 

Російська армія знову вдарила ракетами по Харкову
Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

Російська армія завдала після опівночі, 7 вересня ракетного удару по місту Харків. 

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Наразі відомо про прильоти у Немишлянському районі. 

За попередньою інформацією, там горять кілька авто та виробнича будівля.

“Ще кілька місць можливих прильотів перевіряють рятувальники”, – йдеться у повідомленні. 

Про жертв чи постраждалих на цю хвилину інформації немає.

Нагадаємо, вранці 6 вересня російська армія вчинила новий обстріл Харкова. Під вогнем перебував Київський район.

З-під руїн житлового будинку вже врятували трьох людей – двух жінок і чоловіка. 

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