Захід провели на Софійській площі на 40-ий день після трагедії.

Сьогодні в Києві вшанували полеглих українських героїв внаслідок теракту в Оленівці.

Захід розпочався о 20-ій годині на Софійській площі. Його учасники запалили свічі пам'яті на спомин про наших захисників.

Напередодні Асоціація родин захисників Азовсталі закликала киян і гостей міста відвідати акцію, щоб віддати шану українським військовим, убитим росіянами в Оленівці.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, 4 вересня у центрі Львова родини захисників Маріуполя вийшли на акцію протесту, щоб вшанувати загиблих в наслідок теракту в Оленівці та знову закликати світову громадськість до активних дій щодо звільнення військовополонених.

Трагедія трапилася 28 липня на території колишньої виправної колонії №120 в місті Оленівка (її наразі використовують як місце утримання українських військовополонених). Унаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців було вбито. Жоден "співробітник" колонії не постраждав.