Тим часом рашисти здійснили більш ніж шість ракетних ударів і понад десяток авіаційних по військових та цивільних об’єктах нашої держави.

Українські захисники відбили атаки росіян у районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Любомирівка.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Також упродовж доби авіація Сил оборони завдала окупантам понад вісім ударів. Було знищено бойову техніку, засоби ППО та значну кількість живої сили рашистів в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Підрозділи української протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один вертоліт, БпЛА і п’ять крилатих ракет.

Також під український вогонь потрапили шість пунктів управління росіян, зокрема - корпусного рівня. Вдалося знищити три об’єкти зосередження живої сили окупантів, дев’ять засобів ППО, техніку радіоелектронної розвідки та боротьби, станції зв’язку, понтонну та паромну переправи, вісім складів боєприпасів різного рівня.

Тим часом загарбники завдали по військових та цивільних об’єктах на території України більш ніж шість ракетних та понад десять авіаційних ударів. Постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Байрак, Асіївка, Пришиб, Тетянівка, Времівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Полтавка, Ольгівське, Новопіль, Велике Артакове, Біла Криниця, Тернівка, Білогірка, Костромка, Новогригорівка, Благодатівка. Продовжує зберігатися загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

За даними українського командування, станом на 18.00 6 вересня ситуація на напрямках фронту така:

на Волинському та Поліському - без суттєвих змін;

та - без суттєвих змін; на Сіверському росіяни здійснили обстріли цивільної та військової інфраструктури населених пунктів Хрінівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопич і Миропілля Сумської області;

росіяни здійснили обстріли цивільної та військової інфраструктури населених пунктів Хрінівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопич і Миропілля Сумської області; на Харківському окупанти обстріляли об’єкти у районах населених пунктів Прудянка, Слатине, Руська Лозова, Руські Тишки, Мосьпанове, Гусарівка та Залиман;

окупанти обстріляли об’єкти у районах населених пунктів Прудянка, Слатине, Руська Лозова, Руські Тишки, Мосьпанове, Гусарівка та Залиман; на Слов’янському ворог активних наступальних дій не вів. Обстрілів з боку рашистів зазнали Долина, Краснопілля, Мазанівка, Дмитрівка, Бражківка та Довгеньке;

ворог активних наступальних дій не вів. Обстрілів з боку рашистів зазнали Долина, Краснопілля, Мазанівка, Дмитрівка, Бражківка та Довгеньке; на Краматорському вогневе ураження зафіксовано біля Богородичного, Сидорового, Кривої Луки, Закітного, Платонівки, Сіверська, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Григорівки;

вогневе ураження зафіксовано біля Богородичного, Сидорового, Кривої Луки, Закітного, Платонівки, Сіверська, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Григорівки; на Бахмутському під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Нью-Йорк, Юр’ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Опитне та Роздолівка;

під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Нью-Йорк, Юр’ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Опитне та Роздолівка; на Авдіївському росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Авдіївка, Опитне та Первомайське;

росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Авдіївка, Опитне та Первомайське; на Новопавлівському загарбники обстріляли райони Мар’їнки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Парасковіївки, Вугледара, Золотої Ниви, Нескучного та Времівки;

загарбники обстріляли райони Мар’їнки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Парасковіївки, Вугледара, Золотої Ниви, Нескучного та Времівки; на Запорізькому рашисти здійснювали обстріли з артилерії різних типів біля Новоданилівки, Білогір’я, Гуляйпільського, Дорожнянки, Червоного, Полтавки та Залізничного;

рашисти здійснювали обстріли з артилерії різних типів біля Новоданилівки, Білогір’я, Гуляйпільського, Дорожнянки, Червоного, Полтавки та Залізничного; на Південнобузькому загарбники обстрілювали лінію зіткнення і активно вели повітряну розвідку БпЛА (понад п’ятдесят вильотів).

За даними Генштабу, через значні втрати в російській армії збільшили кількість ворожих підрозділів, які відводять для відновлення боєздатності. А підрозділи приватних військових кампаній змушені поповнюватися за рахунок ув’язнених на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини. Завербованим пропонують амністію, гроші та громадянство РФ.

Нагадаємо, нині у центрі Бердянська лунали вибухи і стрілянина. Згодом окупанти заявили про поранення "коменданта" міста.

У результаті ранкового ракетного обстрілу центру Харкова зафіксували два прильоти російських ракет.