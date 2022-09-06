Зранку ракетного обстрілу зазнав центр Харкова. Відбулося два прильоти ракет, за попередньою інформацією, із ЗРК С-300.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

За словами голови ОВА, одна з ракет влучила у дах п'ятиповерхового житлового будинку, вщент зруйнувавши три поверхи. Тривають роботи із розбирання завалів. Більшість мешканців цього будинку були відселені заздалегідь.

Фото: ТГ голови ОДА

Друга ракета влучила у двір адміністративної будівлі. Попередньо, ніхто не постраждав. Інформація уточнюється.

Фото: ТГ голови ОДА

"Удар було завдано близько 9 ранку з метою, аби постраждало якомога більше цивільних. Адже в цей час багато людей перебувають на вулицях, добираючись на роботу. Це ще один ганебний військовий злочин Росії!", – написав Синєгубов.

Нагадаємо, мер Харкова повідомив, що вранці 6 вересня російська армія вчинила новий обстріл Харкова. Під вогнем перебував Київський район.