Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
ГоловнаСуспільствоВійна

Суд призначив 12 років ув’язнення агенту військової розвідки РФ, – СБУ

Засуджений встиг отримати 13 тис. гривень авансу від представника російської розвідки.

Суд призначив 12 років ув’язнення агенту військової розвідки РФ, – СБУ
Фото: Офіс генпрокурора

До 12 років за ґратами засуджено жителя Умані, який збирав таємні документи для генштабу ЗС РФ.

Про це повідомляє СБУ.

"Зловмисника було затримано під час спецоперації СБУ на Черкащині в липні минулого року. Він намагався отримати секретну інформацію про один зі складів з боєприпасами українських військ", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним у державній зраді і призначив покарання у вигляді 12 років ув’язнення.

Зрадником є мешканець Умані, який був завербований представником російської воєнної розвідки під час поїздки до РФ у 2018 році. Основним завданням, яке він отримав від свого куратора, був збір розвідданих про місця дислокації складів з боєприпасами та режим їх охорони.

У разі передачі актуальної інформації куратор обіцяв агенту грошову "винагороду" в розмірі 2 тис. доларів США. Крім того, засуджений отримав 13 тис. гривень авансу від представника російської розвідки.

До виконання ворожих вказівок зрадник намагався "в темну" залучити українського військовослужбовця. Проте СБУ своєчасно викрила і затримала агента на спробі отримання таємних відомостей.

Нагадаємо, зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій Азова, засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також