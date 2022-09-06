Суд призначив 12 років ув’язнення агенту військової розвідки РФ, – СБУ

До 12 років за ґратами засуджено жителя Умані, який збирав таємні документи для генштабу ЗС РФ.

Про це повідомляє СБУ.

"Зловмисника було затримано під час спецоперації СБУ на Черкащині в липні минулого року. Він намагався отримати секретну інформацію про один зі складів з боєприпасами українських військ", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним у державній зраді і призначив покарання у вигляді 12 років ув’язнення.

Зрадником є мешканець Умані, який був завербований представником російської воєнної розвідки під час поїздки до РФ у 2018 році. Основним завданням, яке він отримав від свого куратора, був збір розвідданих про місця дислокації складів з боєприпасами та режим їх охорони.

У разі передачі актуальної інформації куратор обіцяв агенту грошову "винагороду" в розмірі 2 тис. доларів США. Крім того, засуджений отримав 13 тис. гривень авансу від представника російської розвідки.

До виконання ворожих вказівок зрадник намагався "в темну" залучити українського військовослужбовця. Проте СБУ своєчасно викрила і затримала агента на спробі отримання таємних відомостей.

Нагадаємо, зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій Азова, засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі.