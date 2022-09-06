Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
ГоловнаСуспільствоВійна

З початку повномасштабного вторгнення військові РФ обстріляли 274 школи на Донеччині

29 шкіл було знищено вщент.

З початку повномасштабного вторгнення військові РФ обстріляли 274 школи на Донеччині
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Пізно ввечері 5 вересня росіяни завдали ракетного удару по гімназії №2 в місті Курахове Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що внаслідок удару було знищене крило чотириповерхової будівлі та пошкоджені прилеглі житлові багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без жертв.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

“Це вже 274-та школа в області, обстріляна росіянами з початку повномасштабного вторгнення, і 29-та, знищена вщент”, – наголосив Кириленко.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Всього за ці пів року на Донеччині різні пошкодження зазнали 615 закладів освіти.

 

Нагадаємо, російські окупанти поселилися в приміщенні школи села Орлянське Запорізької області і використовують місцевих школярів як "живий щит".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також