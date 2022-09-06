Пізно ввечері 5 вересня росіяни завдали ракетного удару по гімназії №2 в місті Курахове Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що внаслідок удару було знищене крило чотириповерхової будівлі та пошкоджені прилеглі житлові багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без жертв.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

“Це вже 274-та школа в області, обстріляна росіянами з початку повномасштабного вторгнення, і 29-та, знищена вщент”, – наголосив Кириленко.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Всього за ці пів року на Донеччині різні пошкодження зазнали 615 закладів освіти.

Нагадаємо, російські окупанти поселилися в приміщенні школи села Орлянське Запорізької області і використовують місцевих школярів як "живий щит".