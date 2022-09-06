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Українські військові знищили близько 50 150 окупантів

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Українські військові знищили близько 50 150 окупантів
Фото: Telegram Десантно-штурмові війська ЗСУ

Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 350 росіян, дев’ять танків, чотири крилаті ракети і один гелікоптер. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 50 150 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 50 150 (+350) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2 077 (+9) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 4 484 (+25) од;
  • артилерійських систем – 1 179 (+22) од;
  • РСЗВ – 296 (+2) од;
  • засобів ППО – 156 (+0) од;
  • літаків – 236 (+0) од;
  • гелікоптерів – 207 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9);
  • крилатих ракет – 209 (+4);
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од;
  • спеціальної техніки – 109 (+2).

 

Нагадаємо, ворог безуспішно наступав біля Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака на Донеччині. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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