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Гроссі представить сьогодні звіт про місію інспекторів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Він також поінфорує про місію Раду Безпеки ООН.

Гроссі представить сьогодні звіт про місію інспекторів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
Фото: twitter/rafaelmgrossi

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі опублікує у вівторок, 6 вересня звіт з висновками місії інспекторів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.

Про це йдеться на сайті Міжнародного агентства.

“Генеральний директор Гроссі у вівторок опублікує звіт про ситуацію з ядерною безпекою, захищеністю та гарантіями в Україні – включно з висновками місії на ЗАЕС”, – йдеться у повідомленні.

Пізніше того ж дня він поінфорує про місію Раду Безпеки ООН.

Нагадаємо, у понеділок, 5 вересня, чотири з шести інспекторів МАГАТЕ, які залишались на захопленій росіянами Запорізькій атомній електростанції, завершили роботу.

31 серпня місія МАГАТЕ після візиту до столиці України вирушила до ЗАЕС. Росіяни обстрілювали погоджений маршрут місії із Запоріжжя до ЗАЕС, а також місто-супутник ЗАЕС – Енергодар. Попри обстріли, місія МАГАТЕ вирушила до Енергодара і прибула туди 1 вересня. 

Очолив делегацію з 14 членів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він пробув на станції кілька годин, після чого покинув її разом з кількома інспекторами. На АЕС лишалися шестеро інспекторів. 

Україна наполягала, аби разом з інспекторами на станцію, де ворог розміщував важке озброєння, потрапили незалежні журналісти. Окупанти цьому завадили.

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