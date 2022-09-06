Ліквідовано чотири склади ворожих боєприпасів у Херсонській та Миколаївській областях

За добу Збройні сили України ліквідували 4 склади ворожих боєприпасів в Бериславському, Херсонському й Баштанському районах Миколаївщини та Херсонщини.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Ракетно-аптилерійські підрозділи ЗСУ виконали на півдні 370 вогневих завдань з ураження підрозділів протиповітряної оборони ворога, районів зосередження сил і засобів, станцій радіоелектронної боротьби й понтонних переправ поблизу Дар'ївки та вздовж Каховської ГЕС.

“Вогневий контроль переправ через річку Дніпро системний і ефективний”, – йдеться у повідомленні.

Підтверджені втрати ворога складають 86 окупантів.

Також знищено військову техніку:

4 танки,

12 одиниць авто-бронетехніки,

4 гаубиці 152 –го калібру “Мста-Б” та “Мста-С”,

3 гармати 152-го калібру “Гіацинт-Б” та “Гіацинт-С”,

станцію зв'язку та протитанковий ракетний комплекс.

Нагадаємо, 4 вересня Збройні сили України ліквідували близько 300 окупантів, 19 танків, 29 броньованих машин і дві крилаті ракети. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 49 800 військових.