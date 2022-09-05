“Народні Байрактари” вже прибули в Україну

Три безпілотники Bayraktar TB2 з проєкту “Народний Байрактар” вже доставлено в Україну.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на гендиректора Baykar Makina Халюка Байрактара.

“Ми поставили в Україну Bayraktar з литовської акції і вже поставили три безпілотники Bayraktar з акції Притули. Вони вже в Україні”, - повідомив Байрактар.

Він нагадав, що фонд шомена та волонтера Сергія Притули зібрав $600 млн на закупівлю в Baykar трьох комплексів "Байрактар", але виробник вирішив їх подарувати українцям.

В результаті на зібрані кошти фонд придбав супутник і річний доступ до системи. Тепер українські оборонці зможуть оперативно отримувати знімки позицій ворога з космосу.

Раніше повідомлялось, що турецька компанія-виробник БпЛА Bayraktar пофарбувала призначені для України апарати в колір вишиванок.