На Київщині у школах стартував проєкт із мінної безпеки

У школах Київщини стартував проект “Зменшення ризиків травмування дітей від вибухонебезпечних предметів”.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

“Реалізація проекту буде відбуватися протягом 6 місяців в усіх деокупованих територіальних громадах Київської області. Це дасть змогу охопити близько 16 тисяч учнів”, - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 5 вересня, перші уроки безпеки пройшли в школах Дмитрівської громади Бучанського району.

Зазначається, що проєкт відбувається за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні в партнерстві з Київською ОВА.

Організацією та проведенням занять займається громадська організація “Ліга офіцерів”. Вона має багаторічний досвід щодо інформування дітей правилам мінної безпеки.

Фахівці, що проводитимуть заняття, мають відповідний досвід, а навчання пройшли на базі Центру протимінної діяльності Державної спеціальної служби транспорту Міноборони.

Нагадаємо, двом військовослужбовцям оголосили підозру в причетності до поранення дітей на виставці зброї в Чернігові.