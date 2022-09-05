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На Київщині у школах стартував проєкт із мінної безпеки

Уроки в рамках проєкту почались із Бучанського району.

На Київщині у школах стартував проєкт із мінної безпеки
Фото: Пресслужба Київської ОВА

У школах Київщини стартував проект “Зменшення ризиків травмування дітей від вибухонебезпечних предметів”. 

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА. 

“Реалізація проекту буде відбуватися протягом 6 місяців в усіх деокупованих територіальних громадах Київської області. Це дасть змогу охопити близько 16 тисяч учнів”, - йдеться у повідомленні. 

Сьогодні, 5 вересня, перші уроки безпеки пройшли в школах Дмитрівської громади Бучанського району. 

Зазначається, що проєкт відбувається за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні в партнерстві з Київською ОВА.  

Організацією та проведенням занять займається громадська організація “Ліга офіцерів”. Вона має багаторічний досвід щодо інформування дітей правилам мінної безпеки.  

Фахівці, що проводитимуть заняття, мають відповідний досвід, а навчання пройшли на базі Центру протимінної діяльності Державної спеціальної служби транспорту Міноборони. 

Нагадаємо, двом військовослужбовцям оголосили підозру в причетності до поранення дітей на виставці зброї в Чернігові.

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