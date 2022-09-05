Нині в тимчасово окупованих районів Харківщини вдалося евакуюватися 753 жителям.
Про це у своєму Telegram повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Також волонтери допомогли людям вивезти домашніх улюбленців - евакуювали домашніх собак.
Нагадаємо, від початку вторгнення до Запоріжжя вже виїхало понад 237 тисяч вимушених переселенців.
Нещодавно влада Херсонщини заявила, що самостійна евакуація з окупованих районів області - небезпечна для життя.