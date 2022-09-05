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Понад 750 жителів з окупованої Харківщини змогли евакуюватися, - Верещук

Також волонтери допомогли вивезти домашніх улюбленців.

Понад 750 жителів з окупованої Харківщини змогли евакуюватися, - Верещук
Фото: Анна Стешенко

Нині в тимчасово окупованих районів Харківщини вдалося евакуюватися 753 жителям.

Про це у своєму Telegram повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Також волонтери допомогли людям вивезти домашніх улюбленців - евакуювали домашніх собак.

Нагадаємо, від початку вторгнення до Запоріжжя вже виїхало понад 237 тисяч вимушених переселенців.

Нещодавно влада Херсонщини заявила, що самостійна евакуація з окупованих районів області - небезпечна для життя.

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