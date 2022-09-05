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У росармії примусово переводять строковиків на контракт

Це дозволяє не видавати одноразові виплати і знижує морально-психологічний стан особового складу окупантів.

У росармії примусово переводять строковиків на контракт
Фото: vgoru.org

У російській армії почали примусово переводити строковиків на контракт, і це робить неможливим звільнення з військової служби протягом трьох років.

Про інцидент розповіли на Facebook-сторінці Генштабу Збройних Сил України.

Такі випадки зафіксували у військових частинах 1 армійського корпусу російських окупаційних військ.

У Генштабі кажуть - на цю категорію не будуть поширюватися одноразові виплати за підписання контрактів, а це значно знижує морально-психологічний стан особового складу рашистів.

Нагадаємо, британське Міноборони повідомляло, що російським військовим не виплачують усю зарплату. А в Херсоні військовослужбовці 127 полку 1 армійського корпусу підняли бунт і написали відмови від участі в бойових діях.

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