​ВАКС конфіскував у чиновника Нацполіції 3 млн грн необгрунтованих доходів

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими понад 3 млн грн активів, що належать колишньому заступнику начальника департаменту Національної поліції.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Встановлено, що посадовець, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, протягом 2020-2021 років набув необгрунтованих активів на загальну суму 3 287 49 гривень.

Своїм рішенням ВАКС частково задовольнив позов прокурора, визнав необгрунтованими активи на суму 2 300 800 гривень і майже 35,5 тисяч доларів США та вирішив стягнути їх в дохід держави.

Рішення ВАКС може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання повного судового рішення в Апеляційній палаті ВАКС.

За даними Центру протидії корупції, йдеться про Андрія Аносова.

"Рішення ухвалене завдяки інструменту цивільної конфіскації. Суть така: якщо чиновник не може пояснити походження майна, то щодо нього застосовується полегшена процедура (не через кримінальний процес) стягнення цих активів. Інструмент дозволяє доволі швидко і з нижчим стандартом доказування конфісковувати необґрунтовані активи нечесних посадовців", - зазначили в ЦПК.

Нагадаємо, раніше ВАКС вже ухвалив три рішення у справах про цивільну конфіскацію. У травні Верховний Суд підтвердив конфіскацію 1,2 млн грн "доходу" екснардепа Іллі Киви від жомової ями. У другій справі суд відмовився конфіскувати квартиру депутата Волинця.

А в третій справі ВАКС теж лише частково задовольнив позов САП та стягнув із голови Васильківського суду Ковбеля частину вартості квартири у столичному ЖК "Ізумрудний" у розмірі 3,6 млн грн.