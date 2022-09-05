Дистанційно діти гірше засвоюють математику, іноземні мови та хімію, - опитування

У селах майже вдвічі менше учнів мають доступ до дистанційного навчання, ніж у містах. Про це свідчать результати опитування педагогів, учнів та їхніх батьків, проведеного Державною службою якості освіти.

Лише 31% учителів у селах та 56% у містах зазначили, що всі учні початкової школи були охоплені дистанційним навчанням. У базовій та старшій школі показники майже не відрізняються: 33% у селах та 60% у містах.

Дослідження показало, що освітній процес в умовах дистанційного навчання недостатньо гнучкий та обмежений у видах діяльності.

Від 7% до 16% педагогів вказали, що учні самостійно опановували навчальний матеріал, частіше про це зазначали у селах, особливо у початковій школі. Щодня або кілька разів на тиждень 55% вчителів у селах та 47% у містах розміщували на спеціальному вебсервісі матеріали для самостійного опрацювання учнями базової та старшої школи.

На запитання "Що би ви хотіли змінити в організації дистанційного навчання у своїй школі?" учні відповідали, що їм не вистачає:

пояснень від учителів замість самостійного опрацювання;

презентацій навчального матеріалу, щоб краще зрозуміти тему уроку;

часу пояснення нових тем.

Серед причин, чому діти не могли навчатися, батьки найчастіше вказували на хворобу, відсутність інтернету або слабке його з’єднання.

У початковій школі 29% батьків зазначили, що діти не вчилися, бо самостійно не могли підключитися до онлайн-платформ, 20% – перебували у бабусі/дідуся, де немає відповідних умов для навчання, а 13% – бо не вміють вчитися самостійно.

"Дистанційка" вплинула і на результати навчання учнів. І хоч з більшості предметів, на думку вчителів, результати не змінилися, однак це не стосується:

математики (51% педагогів початкової школи у селі вказали на погіршення результатів, 42% – у місті, такої ж думки 61% вчителів базової школи у селі та 45% у місті, 66% вчителів старшої школи у селі та 45% у місті);

(51% педагогів початкової школи у селі вказали на погіршення результатів, 42% – у місті, такої ж думки 61% вчителів базової школи у селі та 45% у місті, 66% вчителів старшої школи у селі та 45% у місті); іноземної мови (про погіршення вказують 56% вчителів початкової школи в селі і 33% вчителів у місті, 59% вчителів базової та старшої школи у селі та 39% у місті);

(про погіршення вказують 56% вчителів початкової школи в селі і 33% вчителів у місті, 59% вчителів базової та старшої школи у селі та 39% у місті); хімії (54% вчителів базової школи відзначають погіршення результатів навчання учнів у селі та 39% у місті, про це ж кажуть 63% педагогів старшої школи в селі та 38% у місті).

Погіршилися, на думку вчителів, результати навчання учнів також і з української мови, фізики та астрономії.

Серед чинників, які негативно впливають на результати навчання вчителі насамперед називають відсутність "живого спілкування": 73% вчителів про це зазначили у містах та 78% у селах – для початкової школи, та 61% і 57% відповідно – для базової та старшої.

Нагадаємо, українська влада думає над створенням державної дистанційної школи. Вона має об’єднати українських дітей за кордоном, внутрішньо переміщених осіб і представників української діаспори.