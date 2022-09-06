Учора російські військові 17 разів обстріляли Донецьку область, найбільше від обстрілів постраждали Авдіївка і Бахмут.

Про це повідомила у Facebook Національна поліція України.

Зазначається, що ударів зазнали також місто Курахове, села Богоявленка, Хромове, Георгіївка та Костянтинівка.

Ворог застосовував ракети ЗРК "С-300", реактивні системи "град", артилерію. Зруйновано та пошкоджено 14 цивільних об’єктів, у тому числі 10 житлових будинків.

Через ракетний обстріл Курахового вночі зруйновано школу та пошкоджено шкільний автобус. У Бахмуті поранено дитину та пошкоджено будівлю ДСНС.

Поліція та СБУ відкрила кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Минулої доби з Донеччини вдалося евакуювати ще 269 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 13 900 осіб, серед них 2 339 – діти, 627 – люди з інвалідністю.

Нагадаємо, учора російські військові поранили чотирьох мирних жителів Донеччини. З 24 лютого від дій росіян загинуло 800 мешканців регіону.