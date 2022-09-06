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Повітряні сили збили в небі над Україною п'ять з шести високоточних ракет і вертоліт росіян

“Ранок почався з гарних новин”.

Повітряні сили збили в небі над Україною п'ять з шести високоточних ракет і вертоліт росіян
Ілюстративне фото
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Зранку 6 вересня Повітряні сили України збили один вертоліт окупантів Ка-52 та п’ять з шести високоточних ракет, випущених з Каспійського моря.

Про це під час телемарафону UArazom повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ранок починається з гарних новин: збито ще один вертоліт окупантів Ка-52 зенітно-ракетними військами повітряних сил", – сказав він.

Також під час повітряної тривоги, яка лунала зранку у більшості областей країни, було збито п’ять із шести ракет окупантів класу Ха-101, які вважаються високоточними.

"Також маємо ще один гарний результат: збиття п’ять із шести ракет Ха-101, які окупанти випустили буквально сьогодні зранку, коли лунала повітряна тривога в країні, з літаків Ту-95, з півночі Каспійського моря", – розповів Юрій Ігнат.

Нагадаємо, за інформацією начальника Київської міської військової адміністрації генерал-майора Миколи Жирнова, на сьогодні від 50% до 70% ворожих ракет збивають українські засоби ППО, як авіація, так і зенітно-ракетні підрозділи.

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