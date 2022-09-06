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Учора російські військові поранили чотирьох мирних жителів Донеччини

З 24 лютого від дій росіян загинуло 800 мешканців регіону.

Учора російські військові поранили чотирьох мирних жителів Донеччини
Наслідки обстрілів на Донеччині. Ілюстративне фото
Фото: Національна поліція України у Telegram

Минулої доби російські військові поранили чотирьох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 5 вересня росіяни поранили чотирьох мирних жителів Донеччини: у Хромовому, Георгіївці, Бахмуті та Костянтинівці”, – йдеться в повідомленні.

 

З початку повномасштабного вторгнення через дії окупантів загинули 800 мирних жителів Донецької області, 2 021 – дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, минулої доби ворог безуспішно наступав біля Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака на Донеччині.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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