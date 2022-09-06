Програма обміну гривень на злоті у Польщі для українських біженців завершується

Програма досягла поставлених перед нею цілей.

Програма обміну гривень на злоті у Польщі завершиться 9 вересня.

Про це повідомив Національний банк Польщі.

“Narodowy Bank Polski за погодженням з Національним банком України повідомляє, що завершується обмін української гривні (UAH) на польський злотий, доступний для потреб громадян України, які прибувають на територію Республіки Польща”, – йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначено, що програма досягла поставлених перед нею цілей, забезпечивши біженцям з України доступ до власних коштів.

Наразі виконано понад 97 тисяч валютно-обмінних операцій у 100 відділеннях банку на загальну суму 690 млн грн.