Головне за день. Понеділок, 5 вересня

Відбиті ворожі наступи, нова прем’єрка Великої Британії, обстріли Дніпропетровщини і Сумщини. Яким запам’ятається 194-й день повномасштабної війни.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії та стане новим прем'єр-міністром країни.

У фінальному турі виборів Трасс перемогла колишнього міністра фінансів Ріші Сунака. Вона набрала 81 326 тисяч голосів членів партії, Сунак - 60 399. Результати виборів були оголошені сьогодні на з'їзді партії.

Трасс замінить на посаді Бориса Джонсона, який оголосив про відставку в липні. Офіційно Джонсон подасть у відставку завтра, 6 вересня, на прийомі в королеви Єлизавети ІІ в маєтку Балморал у Шотландії. Трасс на зустрічі з королевою отримає запрошення сформувати новий уряд.

Під час передвиборчої кампанії Трасс пообіцяла бути "найбільшим другом" України за прикладом Джонсона. На дебатах вона заявила, що, якщо її призначать прем’єром, перший телефонний дзвінок вона зробить Президенту України Володимиру Зеленському.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські бійці вивели з ладу переправи в районі Херсона. Також росіянам не вдасться відновити перекидання військ через річку Дніпро.

Бійці відбили спроби наступу росармії в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку мали тактичний успіх і вибили окупантів із раніше зайнятих ними позицій.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 5 вересня – у нашій новині.

Росія випустила дві крилаті ракети по нафтобазі на Дніпропетровщині.

"Приблизно о 19 годині вечора у Криворізькому районі ворог завдав два ракетні удари крилатими ракетами по нафтобазі. Знищено великий запас палива", - повідомив у соцмережах керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Упродовж дня 5 вересня росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних громад Сумської області.

“Під російським вогнем опинилися: Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Миропільська, Новослобідська громади”, - повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він додав, що росіяни обстріляли Сумщину із САУ та мінометів, також було випущено дві черги зі стрілецької зброї. Загалом було зафіксовано 39 прильотів.

На щастя, обійшлося без втрат.

Україна та Євросоюз у Брюсселі підписали п'ять угод.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ці угоди наближають нашу державу до вступу в ЄС і сприяють перемозі у війні проти Росії. А завдяки двом із них Україна зможе отримати додаткові 622 млн євро.

Які саме документи підписані – в нашій новині.

Російські окупанти заявили, що "взяли паузу" щодо проведення псевдореферендуму для "приєднання" Херсонської області до Російської Федерації.

Про це в ефірі росЗМІ оголосив колаборант Кирило Стремоусов, який нещодавно втік до Воронежа.

Стремоусов заявив, що "і без проведення референдуму Херсон - назавжди російський", а люди, мовляв, буквально готові "бігти" на референдум окупантів.

Москва тим часом вимагає в окупаційної влади Херсонщини продовжувати підготовку до проведення псевдореферендуму. Але в останніх, схоже, немає можливостей навіть для створення відповідної "картинки".

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!