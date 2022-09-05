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Унаслідок нічного обстрілу Миколаєва пошкоджено 24 будинки, - Сєнкевич

Будинки зазнали пошкоджень різного ступеню.

Унаслідок нічного обстрілу Миколаєва пошкоджено 24 будинки, - Сєнкевич
Олександр Сенкевич
Фото: скріншот відео

Миколаївські фахівці детально оглянули житловий квартал, який вночі 5 вересня потрапив під обстріл російських окупантів. Пошкоджень різного ступеню зазнали 24 приватні будинки.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

Сєнкевич зазначив, що у 22 будинків частково побите шиферне покриття дахів. 

“Адміністрація району видає людям плівку та брезент, щоб можна було тимчасово закрити домівки”, - повідомив мер міста. 

Нагадаємо, минулої ночі російські військові знову атакували Миколаїв ракетами С-300 – влучили в підприємство.

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