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У Маріуполі пролунав вибух, повідомляють про загиблого окупанта, - Андрющенко

Над цим "попрацював" місцевий рух спротиву.

У Маріуполі пролунав вибух, повідомляють про загиблого окупанта, - Андрющенко
Фото: Радіо Свобода

Нині в Маріуполі близько 17.50 пролунав гучний вибух.

Про це повідомив у своєму Telegram радник міського голови Петро Андрющенко.

Він зауважив, що це робота місцевого руху спротиву, який "м’яко натякає на підготовку до маріупольської бавовни".

Згодом Андрющенко підтвердив інформацію про загибель щонайменше одного російського окупанта від вибуху.

Радник очільника Маріуполя також закликав повідомляти про колаборантів, зрадників, переміщення ворога, а також зберігання техніки та боєкомплекту, місце дислокації керівництва росіян за допомогою бота.

Нагадаємо, днями рух опору "Січовики" адресував колаборантам на тимчасово окупованих територіях Запорізької області персональні листівки з натяком на наслідки співпраці з ворогом.

Раніше в Криму почав діяти рух опору окупантам "Жовта стрічка".

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