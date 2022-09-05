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У російському Краснодарі підпалили два авто зі Z-свастикою

Місцевий партизан облив машини запалювальною сумішшю.

У Краснодарі (Росія) невідомий облив два автомобілі, на яких була нанесена літера "Z".

Відео інциденту оприлюднили в міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm.

Місцевий партизан облив машини запалювальною сумішшю.

"Ось такі російські "легіонери", які воюють на своїй території проти рашизму нам подобаються. Хороший російський партизан воює на Росії проти режиму, а не приїздить розповідати українцям як ми маємо "зберегти від розпаду Росію!", - підкреслили в InformNapalm.

Нагадаємо, Естонія найближчими тижнями планує припинити пускати до себе росіян.

Раніше стало відомо, що окупанти намагаються відновити навчання в Херсонській морській академії. На будівлях академії вивісили прапор зеленого кольору з позначкою "Z".

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