Росія заборонила в'їзд Шону Пенну, Бену Стіллеру і ще 23 громадянам США

В МЗС РФ заявили, що "стоп-лист" було сформовано "як заходи у відповідь на санкції Вашингтона".

Російська Федерація заборонила в'їзд ще 25 громадянам США, до числа яких увійшли конгресмени, високопосадовці, бізнесмени, а також голлівудські актори Шон Пенн і Бен Стіллер.

Список опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ РФ.

Зазначається, що "стоп-лист" було сформовано "як заходи у відповідь на санкції Вашингтона".

"Ворожі дії американської влади, яка продовжує йти русофобським курсом, руйнуючи двосторонні зв'язки та нагнітаючи конфронтацію між росією і США, будуть і надалі отримувати рішучу відсіч", - йдеться в заяві МЗС РФ.

У списку - 25 осіб, зокрема, міністр торгівлі та чотири його заступники, сенатори, а також співробітники Інституту світової політики.

Як повідомлялося, американський актор і режисер Шон Пенн знімає документальний фільм про війну в Україні, за час повномасштабної війни він декілька разів відвідував Київ.

Голлівудський актор і посол доброї волі УВКБ ООН Бен Стіллер у червні побував в Україні, де відвідав Львів, а також звільнені населені пункти Київської області.

Нагадаємо, у травні Росія заборонила в'їзд 963 громадянам США, серед яких - президент Джо Байден, держсекретар Ентоні Блінкен, голова Пентагону та директор ЦРУ. До "санкційного" списку також увійшли адвокати, журналісти та лікар-психіатр. У ньому є також і колишні сенатори США - сенатори від Республіканської партії Джон Маккейн та Оррін Гетч, а також сенатор від Демократичної партії Гаррі Рід. Сенатор Маккейн помер у 2018 році, сенатор Рід - у грудні минулого року, а сенатор Гетч – у травні цього року.