У понеділок оголосять, хто стане новим прем’єром Великобританії

У понеділок, 5 вересня кандидати на посаду прем’єр-міністра Великобританії Ліз Трасс і Ріші Сунак дізнаються, хто з них отримав перемогу. Голосування завершилося 2 вересня.

Переможця офіційно призначить прем’єром у вівторок Королева, пише BBC.

Потім стартує формування нового кабінету міністрів.

Борис Джонсон, який привів торі до переконливої перемоги на виборах 2019 року, залишатиметься на посаді до завершення передачі влади.

Згідно з опитуваннями консерваторів, міністерка закордонних справ Ліз Трасс є явним фаворитом на перемогу. Вона пообіцяла виділити мільярди фунтів стерлінгів для скорочення податків у надзвичайному бюджеті, якщо отримає крісло.

Колишній канцлер Ріші Сунак заявив, що скоротить ПДВ на рахунки за електроенергію на рік, але, на його думку, остаточне зниження податків потрібно відкласти до зниження інфляції.

Через різке осіннє зростання внутрішніх цін на енергоносії, питання про те, що робити зі зростанням вартості життя, домінувало останніми тижнями.

Обидва кандидати були змушені пояснити, як вони захищатимуть домогосподарства від підвищення цін, а також допомагатимуть підприємствам, на які не поширюється “стеля цін”.

Після своєї відставки у липні Джонсон залишив рішення щодо великих витрат своєму наступнику, що призвело до того, що опозиційні партії звинуватили уряд у паралічі.

Трасс заявила, що скасує квітневе зростання ставки національного страхування та зменшить екологічні податки на рахунки за електроенергію, щоб допомогти домогосподарствам з витратами. Вона натякнула і про інші допомоги, однак без конкретики.

Сунак заявив, що протягом зими зробить додаткові виплати пенсіонерам і малозабезпечним.

Нагадаємо, Трасс обіцяє, що на посаді прем’єра Великобританії перший дзвінок зробить президенту України Володимиру Зеленському.