ЗСУ фокусуються на трьох напрямках у межах Херсонської області, – міноборони Британії

Сили України, ймовірно, досягли ступеня тактичної раптовості, використовуючи погані логістику, адміністрування та керівництво в російських збройних силах.

З 29 серпня ЗСУ відновили наступальні операції на півдні країни. Одним із елементів наступу є просування на широкому фронті на захід від ріки Дніпро з фокусуванням на трьох напрямках у межах окупованої Росією Херсонської області.

Про це йдеться у повідомленні британського міністерства оборони, оприлюдненому в твіттер.

Там додали, що "операція має обмежені безпосередні цілі, але сили України, ймовірно, досягли ступеня тактичної раптовості, використовуючи погані логістику, адміністрування та керівництво в російських збройних силах".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 September 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/LZlEVAEHQ2 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 3, 2022

Розвідка Великої Британії вважає, що найближчими днями російському командуванню доведеться вирішувати, куди вони спрямують свої сили оперативного резерву, оскільки бої також тривають у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Три дні тому міноборони Британії повідомило, що Сили України з понеділка продовжують атакувати війська Росії на кількох напрямках на півдні держави. ЗСУ подекуди відсунули лінію фронту на деяку відстань.