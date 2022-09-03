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ЗСУ фокусуються на трьох напрямках у межах Херсонської області, – міноборони Британії

Сили України, ймовірно, досягли ступеня тактичної раптовості, використовуючи погані логістику, адміністрування та керівництво в російських збройних силах. 

З 29 серпня ЗСУ відновили наступальні операції на півдні країни. Одним із елементів наступу є просування на широкому фронті на захід від ріки Дніпро з фокусуванням на трьох напрямках у межах окупованої Росією Херсонської області. 

Про це йдеться у повідомленні британського міністерства оборони, оприлюдненому в твіттер. 

Там додали, що "операція має обмежені безпосередні цілі, але сили України, ймовірно, досягли ступеня тактичної раптовості, використовуючи погані логістику, адміністрування та керівництво в російських збройних силах". 

Розвідка Великої Британії вважає, що найближчими днями російському командуванню доведеться вирішувати, куди вони спрямують свої сили оперативного резерву, оскільки бої також тривають у Харківській, Луганській та Донецькій областях. 

Три дні тому міноборони Британії повідомило, що Сили України з понеділка продовжують атакувати війська Росії на кількох напрямках на півдні держави. ЗСУ подекуди відсунули лінію фронту на деяку відстань.

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