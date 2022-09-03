У Херсонській області ворог стріляв по звільнених територіях, у Луганській триває бій, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, у Рівненській області, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, у Запорізькій, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

У Дніпропетровській наші захисники збили усі пʼять ворожих крилатих ракет, які летіли на Дніпро. У Нікопольському районі ворог обстріляв сам Нікополь та Марганець. Люди не постраждали. У Марганці є пошкоджені житлові будинки, автівки та газогони. У Криворізькому районі під вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнація будинків. Без постраждалих, повідомили в зведенні від ОВА станом на 8 ранку.

У Харкові росіяни вдарили із комплексу ЗРК С-300 в Новобаварському районі. Пошкоджена школа, ракета влучила в землю поруч з адмінбудівлею, вибиті вікна. Постраждалих немає. По області окупанти протягом доби обстрілювали Харкіський, Ізюмський, Богодухівській райони. Є постраждалі серед цивільних, протягом доби госпіталізували шість людей.

У Луганській за ніч на Бахмутському напрямку ворог двічі здійснював штурмові дії. Окупанти завдали два ракетних удари по наших позціях, по шість разів застосували РСЗВ та міномети, обстріли з мінометів. Один раз – танк. Сили оборони успішно відбили атаки з трьох боків. Наступальними діями підрозділи так званих кадирівців росіяни намагаються просунутися в напрямках населених пунктів Зайцеве та Майорськ, бойові дії тривають.

У Донецькій вночі були ракетні удари по Слов'янську, селищу Билбасівка та Краматорську. Пошкоджені промислові об'єкти та приватні будиники. За добу обстріляні в Авдіївці житловий сектор, ПрАТ АКХЗ, у с. Іванівське – фермерське господарство, околиця Курахова. За добу по області – троє загиблих, троє поранених. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

У Миколаївській сьогодні зранку, орієнтовно о 04:20, у м. Вознесеньск пролунав вибух. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється. Вчора ввечері росіяни вчинили обстріли за межами с. Степове Широківської громади. Постраждалих немає. Тривають обстріли Березнегуватської громади. Протягом минулої доби було обстріляно прилеглі території смт Березнегувате, сіл Любомирівка, Новогригорівка та Велике Артакове. Інформація щодо наслідків уточнюється.

У Херсонській російські військові продовжують обстріл не лише окупованих, а й звільнених ЗСУ територій. Важкою залишається ситуація у Бериславському та Каховському районах, десятки сіл на лінії фронту та дуже пошкоджені.

Жителі області також неодноразово бачили запуск ворожої техніки з боку Криму, спостерігаються запуски по сусідніх регіонах з самого Херсона. Натомість ЗСУ продовжують влучні удари по важливих стратегічних об’єктах, які окупанти використовують у своїх цілях.

В ефірі своїх пропагандистських ЗМІ окупанти заявляють про те, що ЗСУ мають намір "розбити всі церкви області", а також залякують батьків, які не віддали дітей до шкіл.

Нагадаємо, згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби ворог завдав шести ракетних та понад 20 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Зокрема, постраждали населені пункти Полтавка, Пришиб, Перемога, Хрещенівка, Осокорівка та Білогір’я