Зека взяли в полон на Донбасі.

Захисники України взяли в полон росіянина, завербованого до приватної військової компанії у в’язниці.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

“Українські військові взяли у полон російського зека - бійця приватної військової компанії "Ліга", засудженого на 9 років тюрми в РФ. Донбас”, - написав Бутусов.

Фото: Юрій Бутусов

Фото: Юрій Бутусов

Фото: Юрій Бутусов

Фото: Юрій Бутусов

Нагадаємо, російська ПВК "Вагнер" взялася вербувати на війну в Україну в'язнів двох колоній Петербурга ("Яблунівки" та "Обухова") для допомоги у "виявленні нацистів".

Пізніше повідомлялось, що троє засуджених, яких на початку липня було завербовано ПВК “Вагнера”, загинули під час війни проти України. Ще двоє поранені, вони перебувають в одній із лікарень Луганська.

Крім того, ПВК "Вагнера" активно і відкрито набирає найманців у 27 з понад 80 субʼєктів Росії. Це відбувається через вуличні банери та вербувальників.

Загалом станом на кінець серпня в Україні воюють приблизно 4,5-5 тисяч найманців "групи Вагнера". Їх використовують для штурмових дій на Донбасі.