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Українські військові взяли у полон російського зека з ПВК “Ліга”, - Бутусов

Зека взяли в полон на Донбасі.

Українські військові взяли у полон російського зека з ПВК “Ліга”, - Бутусов
Фото: Юрій Бутусов

Захисники України взяли в полон росіянина, завербованого до приватної військової компанії у в’язниці. 

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов

“Українські військові взяли у полон російського зека - бійця приватної військової компанії "Ліга", засудженого на 9 років тюрми в РФ. Донбас”, - написав Бутусов. 

Фото: Юрій Бутусов

Фото: Юрій Бутусов

Фото: Юрій Бутусов

Фото: Юрій Бутусов

Нагадаємо, російська ПВК "Вагнер" взялася вербувати на війну в Україну в'язнів двох колоній Петербурга ("Яблунівки" та "Обухова") для допомоги у "виявленні нацистів". 

Пізніше повідомлялось, що троє засуджених, яких на початку липня було завербовано ПВК “Вагнера”, загинули під час війни проти України. Ще двоє поранені, вони перебувають в одній із лікарень Луганська.

Крім того, ПВК "Вагнера" активно і відкрито набирає найманців у 27 з понад 80 субʼєктів Росії. Це відбувається через вуличні банери та вербувальників. 

Загалом станом на кінець серпня в Україні воюють приблизно 4,5-5 тисяч найманців "групи Вагнера". Їх використовують для штурмових дій на Донбасі.

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