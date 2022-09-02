Росіяни вивезли з території ЗАЕС більше сотні одиниць своєї техніки напередодні приїзду МАГАТЕ

Техніку розмістили на заводі "Атом Енергомаш" у Запорізькій області.

Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, ілюстративне фото

Російські військові вивезли з території Запорізької АЕС свою військову техніку через приїзд місії МАГАТЕ.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що окупанти перекинули понад 100 одиниць техніки на завод "Атом Енергомаш" у Запорізькій області. Решту розмістили в найближчих населених пунктах.

Завод "Атом Енергомаш" – це сервісний підрозділ Енергоатому, який займається ремонтом теплообмінного й тепломеханічного обладнання, елементів трубопроводів для атомних і теплових станцій. Частина його потужностей знаходиться в окупованому Енергодарі, а ремонтно-механічний завод в Южноукраїнську.

Нагадаємо, компанія "Енергоатом" закликає критично ставитися до будь-якої інформації щодо роботи місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, яку поширює російська сторона.