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Росіяни вивезли з території ЗАЕС більше сотні одиниць своєї техніки напередодні приїзду МАГАТЕ

Техніку розмістили на заводі "Атом Енергомаш" у Запорізькій області.

Росіяни вивезли з території ЗАЕС більше сотні одиниць своєї техніки напередодні приїзду МАГАТЕ
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Російські військові вивезли з території Запорізької АЕС свою військову техніку через приїзд місії МАГАТЕ.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що окупанти перекинули понад 100 одиниць техніки на завод "Атом Енергомаш" у Запорізькій області. Решту розмістили в найближчих населених пунктах.

Завод "Атом Енергомаш" – це сервісний підрозділ Енергоатому, який займається ремонтом теплообмінного й тепломеханічного обладнання, елементів трубопроводів для атомних і теплових станцій. Частина його потужностей знаходиться в окупованому Енергодарі, а ремонтно-механічний завод в Южноукраїнську.

 

Нагадаємо, компанія "Енергоатом" закликає критично ставитися до будь-якої інформації щодо роботи місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, яку поширює російська сторона.

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