​Великі втрати, постійні обстріли, перебування в оточенні і зниклі безвісти, – про що говорять в телефонних розмовах окупанти

Успішне просування Збройних сил на півдні, великі втрати у живій сили, серйозні проблеми з логістикою та боєздатністю підрозділів викликало панічні настрої в лавах російських окупантів.

Про це повідомляє видання “Ник Вести” з посиланням на перехоплення розмов військовослужбовців Збройних сил РФ.

Телефонні переговори військовослужбовців російських окупаційних військ свідчать про те, що вони налякані великими втратами в живій силі, успішним просуванням Збройних сил України, сотнями відмовників, проблемами з нестачею палива та боєприпасів через руйнування та вогневий контроль переправ та мостів.

Джерело, що має доступ до перехоплень розмов окупантів, надало редакції записи розмов 9 військовослужбовців із їхніми дружинами та членами сімей.

В одній з перехоплених розмов військовослужбовець РФ, артилерист, повідомив, що від їхнього підрозділу залишилося 40 осіб, у той час як українських військових – понад тисячу.

“Нас обстрілюють з усіх боків, довкола все горить. Просрали ми (назва села у Береславському районі – ред.)”, – каже він.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Ще один військовослужбовець РФ повідомляє дружині, що його підрозділ четверту добу перебуває в оточенні Збройних сил України: “Нас обстрілюють, людей у підрозділі замало. Сподіваюся, що вдасться вирватися з оточення, не знаю. Дізнайся там, сказали, що президент Бурятії має дати разову виплату у розмірі 200 тис. рублів (122 тис. гривень)”.

3-й військовослужбовець РФ, підрозділ якого виконує завдання в районі плацдарму ЗСУ на лівому березі річки Інгулець, каже: “Нашу оборону прорвали, нам приходить кінець, великі втрати в живій силі”.

Фото: скрін

4-й військовослужбовець РФ, артилерист підрозділу Повітряно-десантних військ РФ повідомив, що українські військовослужбовці знищили понтонний міст, дев’ять його товаришів по службі зникли безвісти. Їхнє командування заспокоює, що 2 вересня нібито буде запущено ще один міст.

5-й військовослужбовець РФ у розмові з дружиною повідомив про свого товариша, який загинув, рухаючись у колоні з 12 КАМАЗів із боєприпасами, яка була вражена українськими РСЗВ. “Все згоріло”, – каже окупант.

Їхнє командування сподівалося на допомогу 3-го танкового корпусу, який прибув з міста Мулине Нижегородської області в тимчасово окупований Ізюм Харківської області для перекидання до Херсонщини. Однак практично весь ешелон піхоти був знищений після прибуття в Україну.

Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

6-й військовослужбовець РФ отримав інформацію від дружини про те, що в дивізії проводилися збори родичів військовослужбовців РФ, які беруть участь у так званій спецоперації, де повідомили, що 6-а рота, яка повернулася з України, має знову туди вирушити. Однак одразу 16 людей відмовилися повертатися. Також на зборах звучало, що загалом у дивізії вже 800 відмовників.

Зазначимо, що в Мулиному дислокується 6-а окрема танкова бригада ЗС РФ (в/ч 54096), яка входить до складу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу.

7-й військовослужбовець РФ повідомив невстановленій особі, що українські військові забрали два села біля (населений пункт у Бериславському районі): “Хочуть взяти нас у кільце. Доводиться відступати, ранком завантажили речі для відходу”.

8-й військовослужбовець РФ у розмові з іншим військовим дізнався, що у зв'язку з неукомплектованістю підрозділів, командування вдається до шантажу, погроз та залякування. Зокрема, 30 серпня у пункті постійної дислокації однієї з дивізій ЗС РФ відбулися збори офіцерського, старшинського та рядового складу, де замкомандира дивізії, замкомандира полку та начальник медслужби особисто проводили “індивідуальні співбесіди” з тими, хто відмовлявся їхати до України.

Їх змушували писати рапорт на звільнення у зв'язку з недотриманням умов контракту, відправляли на атестаційну комісію зі звільнення, щодо них складався протокол про грубу дисциплінарну провину, їм загрожували відкриттям кримінальних справ, а також суттєвим урізанням заробітної плати. Не зважаючи на все це більшість військових виявили готовність звільнитися.

9-й військовослужбовець РФ зі складу військ протиповітряної оборони Повітряно-космічних сил РФ, який проходить службу в Сімферополі, повідомив про панічні настрої в рядах товаришів по службі, оскільки з території Криму зараз неможливо виїхати: квитки на автомобільний і залізничний транспорт відсутні, авіасполучення немає. У військових паніка, оскільки всі намагаються вивезти із півострова свої родини.

Вищезгадані перехоплення свідчать про серйозні проблеми з логістикою та боєздатністю підрозділів російських окупаційних військ.

Нагадаємо, ГУР Міноборони оприлюднило нове перехоплення розмови окупантів. У ній росіянин під час перебування в Херсонській області жаліється на відсутність ротації.