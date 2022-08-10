Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Іран. РФ. Дрони. Україна
Іран. РФ. Дрони. Україна
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі Новофедорівки
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі Новофедорівки
ЗСУ отримали 50 турецьких бронетранспортерів Kirpi
ЗСУ отримали 50 турецьких бронетранспортерів Kirpi
СБУ викрила зрадника з харківського управління Служби безпеки
СБУ викрила зрадника з харківського управління Служби безпеки
ГоловнаСуспільствоВійна

Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком

"Відрядження" загарбника затягується на пів року.

Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
Фото: ГУР МО

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило нове перехоплення розмови окупантів. У ній росіянин під час перебування в Херсонській області жаліється на відсутність ротації.

Ворожий військовий в оприлюдненій на офіційному Telegram-каналі ГУР МО розмові заявив, що "відрядження" затягується на пів року.

"Не меняют нас них*ра, п*здоболье это всё!" – сказав він. 

У відповідь на запитання батька загарбник жаліється на постійні обстріли з боку ЗСУ.

Натомість той розповідає синові про командира полку, який завдяки українському снайперу командував лише три дні.

"Три дня назад принял полк, нах*й еб*ть, снайпер снял, бл*ть".

"Ничего хорошего", – відказав йому син-окупант.

Раніше в опублікованому перехопленні, російський загарбник з Херсонщини розповідає матері про великі втрати та страшні смерті у "війні заради захисту рубежів їхньої Росії".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також