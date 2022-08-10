Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком

"Відрядження" загарбника затягується на пів року.

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило нове перехоплення розмови окупантів. У ній росіянин під час перебування в Херсонській області жаліється на відсутність ротації.

Ворожий військовий в оприлюдненій на офіційному Telegram-каналі ГУР МО розмові заявив, що "відрядження" затягується на пів року.

"Не меняют нас них*ра, п*здоболье это всё!" – сказав він.

У відповідь на запитання батька загарбник жаліється на постійні обстріли з боку ЗСУ.

Натомість той розповідає синові про командира полку, який завдяки українському снайперу командував лише три дні.

"Три дня назад принял полк, нах*й еб*ть, снайпер снял, бл*ть".

"Ничего хорошего", – відказав йому син-окупант.

Раніше в опублікованому перехопленні, російський загарбник з Херсонщини розповідає матері про великі втрати та страшні смерті у "війні заради захисту рубежів їхньої Росії".