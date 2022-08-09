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Перехоплення ГУР: російський загарбник на Херсонщині розповідає матері про великі втрати та страшні смерті

Матір окупанта вважає, що ця війна заради захисту рубежів їхньої Росії.

Перехоплення ГУР: російський загарбник на Херсонщині розповідає матері про великі втрати та страшні смерті
Фото: ГУР МО

Говорячи з матір'ю ворог розповідає їй про характер поранень від уламків та розірвані навпіл тіла командирів.

Про це йдеться в перехопленій ГУР МО розмові окупанта оприлюдненій на офіційному Telegram-каналі спецслужби.

Загарбник, обговорюючи втрати та поранення, каже, що якщо бойові дії триватимуть до зими, то цивільні, які залишились на окупованих територіях, позамерзають.

Матері більше шкода російських солдатів. Вона все ж називає війну війною і не бачить особливого сенсу в її продовженні через каліцтва поранених. Хоча вважає, що все це заради захисту рубежів їхньої Росії.

"У нас там много потерь, как бы вам по телевизору не расскажут правду!", - додає у розмові окупант.

З цим погоджується і мати, стверджуючи, що це може викликати бунти.

Раніше в перехопленій розмові окупант назвав чеченську і афганську війни з "ясельками" у порівнянні з російсько-українською.

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