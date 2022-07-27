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Перехоплення ГУР: "Чеченська і афганська (війни) – ясельки"

Окупант ділиться з дружиною своїм негативним ставленням до російської влади і військового командування.

Перехоплення ГУР: "Чеченська і афганська (війни) – ясельки"
Фото: ГУР МО

У перехопленій ГУР МО розмові ворог розповідає дружині про своє негативне ставлення до російської влади і військового командування.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

Окупант приводить приклад перебування на фронті чеченського батальйону "Восток": "Приїхали, отримали пи… (прочуханки) і поїхали. Все. Тиждень".

Натомість дружина розповідає останні новини: "Ростовську частину розгромили. Там практично нічого не залишилось. І зараз туди набір дуже великий. Всіх підряд беруть. Контракт всім намагаються підписати. Тому що практично розгромили всю частину".

"Тут взагалі пи… (суцільний жах), я тобі кажу. Чеченська і афганська (війни) – ясельки", – підсумовує загарбник.

Нагадаємо, окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ. У них масово горять танки, але з тією технікою, що мають загарбники, поцілити у відповідь – складно.

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