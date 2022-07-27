Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами

Його завдання поширюватимуться і на Херсонську область.

Генерал-майор Дмитро Марченко повернувся на Миколаївщину. Він підсилить взаємодію військової адміністрації та Збройних сил України.

Про це на брифінгу повідомив голова ОВА Віталій Кім. За його словами, генерал-майор виконуватиме завдання і щодо Миколаївщини, і щодо Херсонщини.

"Генерал Марченко повертається для посилення взаємодії військової адміністрації та Збройних сил. Він відряджений саме для посилення роботи з партизанами, в тому числі в Херсонській області, та сил військової адміністрації по багатьох питаннях", – повідомив Кім.

Вранці 27 липня Кім у своєму телеграм-каналі натякнув на повернення Марченка дописом "Марчело, welcome back", однак офіційно ця інформація не була підтверджена.

Генерал-майор Марченко з перших днів повномасштабного вторгнення Росії і до квітня командував обороною Миколаєва.

Згадуючи перші дні великої війни, Марченко в інтервʼю Радіо Свобода розповідав, як готував усіх до вуличних боїв та потужного опору окупантам.

В червні він говорив, що якщо західні союзники нададуть Україні необхідне озброєння, то контрнаступ української армії може закінчитися до кінця літа.