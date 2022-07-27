Окупанти провели обмежену атаку на північний захід від Ізюму.

Російські війська зайняли маргінальні території на північний схід від Бахмута і продовжують бойові дії на схід та південь від міста.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти провели обмежену атаку на північний захід від Ізюму, ймовірно, щоб убезпечити російські тили на лінії Ізюм – Слов'янськ, а також на південний захід від Донецька, неподалік кордону із Запорізькою областю.

Окрім того, РФ зосередилася на обороні зайнятих рубежів та провела обмежений наземний штурм на північному заході Херсонської області.

Українські сили продовжували завдавати ударів по російським вузлам тилового забезпечення на Херсонщині.

Нагадаємо, вчора американські аналітики повідомили, що, найімовірніше, російська армія не розвине взяття Новолуганського в успішний наступ на Бахмут.