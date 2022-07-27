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Росіяни продовжують бойові дії на схід та південь від Бахмута, – ISW

Окупанти провели обмежену атаку на північний захід від Ізюму.

Росіяни продовжують бойові дії на схід та південь від Бахмута, – ISW
Обстріл Бахмута
Фото: МВС

Російські війська зайняли маргінальні території на північний схід від Бахмута і продовжують бойові дії на схід та південь від міста. 

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти провели обмежену атаку на північний захід від Ізюму, ймовірно, щоб убезпечити російські тили на лінії Ізюм – Слов'янськ, а також на південний захід від Донецька, неподалік кордону із Запорізькою областю.

Окрім того, РФ зосередилася на обороні зайнятих рубежів та провела обмежений наземний штурм на північному заході Херсонської області.

Українські сили продовжували завдавати ударів по російським вузлам тилового забезпечення на Херсонщині.

Нагадаємо, вчора американські аналітики повідомили, що, найімовірніше, російська армія не розвине взяття Новолуганського в успішний наступ на Бахмут.

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