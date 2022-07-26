Знакові речі, такі як нагородження Володимира Зеленською премією Черчилля, відображають кардинальні зміни у ставленні до України, які відбулись у світі.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні окупанти знову вдарили по Одеській області, знову – ракетами по звичайних будинках. Ракетами, які призначені для знищення військових кораблів та інших значних цілей. Саме такою важкою зброєю російська армія руйнує звичайний приватний сектор поблизу моря. Люди там жили, відпочивали”, - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що Україна за це буде обов’язково бити у відповідь, хоч би що там брехало про такі удари російське Міністерство оборони. Постійний російський терор Харкова й області, Миколаєва, міст і сіл Запорізької області, Дніпропетровщини, Донбасу, прикордонних районів Сумщини й Чернігівщини – все це окупантам просто так не минеться.

“Вже чотири місяці російська держава не повідомляла своїм громадянам жодної інформації – навіть відцензурованої – про втрати окупаційного контингенту. Повне мовчання. Нічого не публікувалося й не говорилося в численних інтерв’ю та виступах на політичному й військовому рівнях. Утім, ця кількість уже майже 40 тисяч – стільки людей російська армія втратила вбитими за час від 24 лютого. А ще десятки тисяч поранених, скалічених”, - наголосив президент України.

На його думку, якщо російська держава не говорить цього офіційно, і навіть у загальних рисах, то це означає, що кожен і кожна, хто ще зберіг будь-які контакти в Росії чи інформаційний вплив на їхнє суспільство, має доносити цей простий факт до тих, до кого може. 40 тисяч одних тільки вбитих окупантів.

“Сьогодні стало відомо, що Британія розширила санкційний список проти Росії. Додалися ще десятки людей і організацій. Це правильна тенденція, і я вдячний Британії за незмінну твердість у санкційних питаннях. Це приклад, який варто наслідувати й усім іншим у західному світі”, - сказав президент України.

Він підкреслив, що сьогоднішні повідомлення про чергове спровоковане зростання газових цін на європейській біржі вище 2 тис. доларів за тисячу кубів – це вже достатній привід, щоб розширити санкції проти Росії. Оскільки для всіх зрозуміло, що це свідомий ціновий терор Росії проти Європи. Використовуючи “Газпром”, Москва робить усе, щоб ця зима стала для європейських країн найбільш жорсткою. На терор потрібно відповідати – відповідати санкціями.

“Сьогодні вперше в історії міждержавних відносин України та Уругваю провів переговори з паном Президентом цієї латиноамериканської держави. Подякував за підтримку в міжнародних організаціях і закликав Уругвай, як і інших у регіоні Латинської Америки, запроваджувати санкції проти Росії. Зробимо все, щоб у світі не залишилося жодного регіону, де б не розуміли правди про російську агресію. Вже маємо комунікацію з Чилі, Парагваєм, Коста-Рикою. І ось тепер – Уругвай. Продовжимо цю роботу”, - пообіцяв Володимир Зеленський.

Пригадав президент України і про те, що сьогодні в Лондоні за участю премʼєр-міністра Бориса Джонсона відбулася церемонія нагородження Премією Вінстона Черчилля за лідерство. На його думку, це відзнака усім нашим героям, усім нашим людям, усім нам, хто кожен на своєму рівні протистоїть тиранії. І для Зеленського було справді честю приймати цю премію.

Сьогодні ж у Нідерландах український народ відзначили ще однією нагородою – спеціальною Нагородою нідерландської незалежності. Від імені українців її отримав наш посол.

“Наша сміливість справді надихає всі вільні нації та загалом спільноту демократичних держав. І лише уявіть, як надихатиме українська перемога”, - наголосив Зеленський.

Крім того, сьогодні ввечері президент України підписав указ про нагородження 198 учасників бойових дій державними нагородами України. Двоє з них – посмертно.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська та її чоловік, президент Володимир Зеленський знялися разом для американського журналу Vogue.