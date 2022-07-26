Це не просто безпілотник, а повноцінна автономна система.

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" першим в Україні придбав безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2. Його вартість - 16 502 450 доларів США.

Про це йдеться в повідомленні фонду у соцмережах.

Мова йде не просто про безпілотники, а про повноцінну автономну систему, до якої входять:

система повітряного зв’язку;

мобільний комплекс наземного управління;

наземний термінал передачі даних;

система розпізнавання «свій-чужий»;

три ударні безпілотники;

декілька десятків корегованих авіаційних боєприпасів;

інше необхідне наземне обладнання і запасні частини.

Фото: Фонд "Повернись живим"

Фото: Фонд "Повернись живим"

"Організація подібних угод, їх контрактування та логістика накладає певні обмеження щодо публічності, але значно пришвидшує отримання кінцевим споживачем допомоги, і я вдячна команді "Повернись живим", що вони довірили мені довести даний проєкт від початку і до самого кінця", — розповіла волонтерка фонду, юристка і перша заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду Руслана Величко.

Директор "Повернись живим" Тарас Чмут наголосив - фонд готовий і надалі забезпечувати українську армію всім необхідним, зокрема, технікою та озброєнням.

Фото: Фонд "Повернись живим"

"Але подібні угоди вимагають тиші аж до моменту їхньої реалізації. Тому кожна гривня, щоденно перерахована у Фонд, дозволяє нам реалізовувати та втілювати найамбітніші задуми і спільно з іншими благодійниками наближати нашу спільну перемогу", — додав Чмут.

Для того, щоб придбання Bayraktar TB2 стало можливим, "Повернись живим" ще у березні отримав дозвіл на імпорт товарів військового призначення, зокрема, летального озброєння.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що фонд придбав 100 безпілотних авіаційних комплексів латвійської фірми Atlas.

До цього придбали для ЗСУ 25 комплексів БПЛА "Лелека" загальною вартістю 36 млн грн.