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​Фонд “Повернись живим” придбав 100 безпілотників Atlas

Перші декілька десятків комплексів вже два місяці працюють на фронті.

Фонд “Повернись живим” придбав 100 безпілотних авіаційних комплексів латвійської фірми Atlas.

Про це засновник Фонду Тарас Чмут повідомив у Facebook.

Зазначається, що безпілотники Atlas – спеціальна військова розробка, що стоїть на озброєнні в ряді країн НАТО та минулого року пройшла повний цикл випробувань в українських Силах спеціальних операцій.

“100 комплексів – це 300 трикоптерів + наземні станції управління, ретранслятори, захищені планшети, декілька варіантів цільового навантаження та комплект запасних частин й інструментів. Ціна закупівлі – 5 000 000 євро”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Тарас Чмут у Facebook

Головна особливість безпілотників Atlas полягає в тому, що вони, на відміну від звичних Мавіків та Аутелів, розроблялися для військових потреб. А це означає, що вони мають захищений канал зв‘язку, можливість встановити антену на відстань від оператора, використовувати ретранслятор та несуть якісну тепловізійну камеру для спостереження вночі.

“Перші декілька десятків комплексів вже з два місяці як працюють на фронті забезпечуючи повітряною розвідкою наші Сили спеціальних операцій. 

Подібні закупівлі можливі завдяки щоденній системній підтримці тисяч небайдужих. Дякуємо кожному хто наближає нашу перемогу!” – наголосили в Фонді.

Нагадаємо, Фонд "Повернись живим" закупив для ЗСУ 25 комплексів БПЛА "Лелека". Їхня загальна вартість складає 36 млн гривень.

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