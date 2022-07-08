Перші декілька десятків комплексів вже два місяці працюють на фронті.

Фонд “Повернись живим” придбав 100 безпілотних авіаційних комплексів латвійської фірми Atlas.

Про це засновник Фонду Тарас Чмут повідомив у Facebook.

Зазначається, що безпілотники Atlas – спеціальна військова розробка, що стоїть на озброєнні в ряді країн НАТО та минулого року пройшла повний цикл випробувань в українських Силах спеціальних операцій.

“100 комплексів – це 300 трикоптерів + наземні станції управління, ретранслятори, захищені планшети, декілька варіантів цільового навантаження та комплект запасних частин й інструментів. Ціна закупівлі – 5 000 000 євро”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Тарас Чмут у Facebook

Головна особливість безпілотників Atlas полягає в тому, що вони, на відміну від звичних Мавіків та Аутелів, розроблялися для військових потреб. А це означає, що вони мають захищений канал зв‘язку, можливість встановити антену на відстань від оператора, використовувати ретранслятор та несуть якісну тепловізійну камеру для спостереження вночі.

“Перші декілька десятків комплексів вже з два місяці як працюють на фронті забезпечуючи повітряною розвідкою наші Сили спеціальних операцій.

Подібні закупівлі можливі завдяки щоденній системній підтримці тисяч небайдужих. Дякуємо кожному хто наближає нашу перемогу!” – наголосили в Фонді.

Нагадаємо, Фонд "Повернись живим" закупив для ЗСУ 25 комплексів БПЛА "Лелека". Їхня загальна вартість складає 36 млн гривень.