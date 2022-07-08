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Ракетний удар у Кременчуці: поліція встановила 20 осіб зі списку зниклих безвісти

Одна людина досі вважається безвісти зниклою.

Ракетний удар у Кременчуці: поліція встановила 20 осіб зі списку зниклих безвісти
Наслідки обстрілу торгового центру у Кременчуці
Фото: ДСНС

Правоохоронці встановили вже 20 осіб, які були у списку безвісти зниклих внаслідок ракетного удару російських загарбників по торговому центру “Амстор” у Кременчуці.

Про це Національна поліція повідомляє у Facebook.

“Нацполіція продовжує працювати на місці зруйнованого ракетним ударом ТРЦ у Кременчуці. Спеціалісти-криміналісти фіксують наслідки воєнного злочину Росії, вилучають рештки боєприпасів та ідентифікують загиблих людей”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже встановлено 20 осіб, які були в списках безвісти зниклих. Одна людина досі вважається безвісти зниклою.

Спеціалістам-криміналістам за допомогою унікальної технології швидкісного встановлення ДНК уже впродовж перших 20 годин вдалося ідентифікувати сильно обгорілі фрагменти тіл загиблих людей.

У перші дні після трагедії на місці влучання російської ракети працювали 26 спеціалістів-криміналістів, були залучені пересувні криміналістичні лабораторії полтавської, київської та луганської поліції.

 

Нагадаємо, 7 червня дві російські ракети вдарили по Кременчуку Полтавської області. Одна ракета впала на стадіон, друга влучила в ТЦ, де перебували орієнтовно тисяча людей.

Загарбники атакували торговельний центр із Курської області надзвуковими крилатими ракетами Х-22.

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