В Україні було ліквідовано 10 генералів Росії, – Подоляк

Радник голови ОП і член перемовної делегації відреагував на путінську заяву про "нічого не починали в Україні".

Загальні санітарні втрати РФ у війні проти України становлять 98-117 000 осіб, з них 37 000 – загиблі військові, ще 12 000 – загиблі члени приватних військових компаній.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у твіттері.

"Ліквідовано 10 генералів. Перетворено на брухт 1605 танків, 405 літаків/гелікоптерів. Росія ще не починала воювати? Війною в Кремлі вважають лише сталінську математику – 20 млн втрат?" – написав він.

37 тис. загиблих 🇷🇺 військових (+ 12 тис. ПВК). Загальні санітарні втрати – 98-117 тис. осіб. Ліквідовано 10 генералів. Перетворено на брухт 1605 танків, 405 літаків/гелікоптерів. Росія ще не починала воювати? Війною в Кремлі вважають лише сталінську математику – 20 млн втрат? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 8, 2022

Вчора президент РФ Володимир Путін під час виступу заявив, що "Росія ще нічого не починала в Україні". Кремль систематично заперечує свої втрати у війні, попри те, що вони підтверджуються і українською, і західною розвідками.

Крім того, росіяни відмовляються забирати свої трупи.