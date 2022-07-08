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В Україні було ліквідовано 10 генералів Росії, – Подоляк

Радник голови ОП і член перемовної делегації відреагував на путінську заяву про "нічого не починали в Україні". 

В Україні було ліквідовано 10 генералів Росії, – Подоляк
Фото: скрін відео

Загальні санітарні втрати РФ у війні проти України становлять 98-117 000 осіб, з них 37 000 – загиблі військові, ще 12 000 – загиблі члени приватних військових компаній.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у твіттері. 

"Ліквідовано 10 генералів. Перетворено на брухт 1605 танків, 405 літаків/гелікоптерів. Росія ще не починала воювати? Війною в Кремлі вважають лише сталінську математику – 20 млн втрат?" – написав він.

Вчора президент РФ Володимир Путін під час виступу заявив, що "Росія ще нічого не починала в Україні". Кремль систематично заперечує свої втрати у війні, попри те, що вони підтверджуються і українською, і західною розвідками.

Крім того, росіяни відмовляються забирати свої трупи. 

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