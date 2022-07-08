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Росіяни вбили шістьох мирних жителів на Донеччині

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Росіяни вбили шістьох мирних жителів на Донеччині
Наслідки обстрілів у Донецькій області
Фото: Національна поліція

Минулої доби російські окупанти вбили шістьох цивільних та поранили 21 людину в Донецькій області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“7 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: у Краматорську, Слов'янську, Авдіївці, Сіверську, Покровському та Орлівці. Ще 21 людина отримала поранення”, – зазначив він.

Агресор постійно обстрілює Донеччину, вбиваючи та травмуючи громадян, знищуючи цивільну інфраструктуру населених пунктів області.

Нагадаємо, окупанти цілодобово обстрілюють Авдіївку на Донеччині, гинуть мирні жителі.

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