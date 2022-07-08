Росіяни знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини

У Дніпропетровській області ніч і ранок супроводжували сирени.

На ранок російські війська знову обстріляли дві громади Криворізького району – Апостолівську та Зеленодольську. Про це голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив у Telegram.

"В Апостолівській громаді ворог поцілив по селу Новосеменівка. Вибухова хвиля вибила шибки у будинку. У Зеленодольську вгатили по дачному масиву та парковій зоні. Попередньо, без постраждалих", – написав він.

В інших районах області на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, учора СБУ повідомила про затримання в Дніпропетровській області російського агента, який розвідував позиції ППО. За версіями слідства, окупанти планували використати ці дані для ракетних ударів або проведення диверсій – щоб нейтралізувати протиповітряний захист України.