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Росіяни знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини

За попередніми даними, постраждалих нема. 

Росіяни знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини
Обстріл Дніпропетровської області
Фото: Валентин Резніченко Telegram

У Дніпропетровській області ніч і ранок супроводжували сирени. 

На ранок російські війська знову обстріляли дві громади Криворізького району – Апостолівську та Зеленодольську. Про це голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив у Telegram.

"В Апостолівській громаді ворог поцілив по селу Новосеменівка. Вибухова хвиля вибила шибки у будинку. У Зеленодольську вгатили по дачному масиву та парковій зоні. Попередньо, без постраждалих", – написав він. 

В інших районах області на цю хвилину спокійно. 

Нагадаємо, учора СБУ повідомила про затримання в Дніпропетровській області російського агента, який розвідував позиції ППО. За версіями слідства, окупанти планували використати ці дані для ракетних ударів або проведення диверсій – щоб нейтралізувати протиповітряний захист України.

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