У південному напрямку ЗСУ ліквідували 12 окупантів

У південному напрямку Збройні сили України ліквідували 12 окупантів.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Також знищено військову техніку рашистів:
- танк,
- гаубицю «Мста-Б»,
- склад боєприпасів,
- БПЛА «Орлан-10», знищений при спробі вести розвідку в районі Високопілля.
“Наші авіатори тричі нанесли удари парами гелікоптерів по опорному пункту, скупченню противника й ворожої техніки в районі Давидова Броду і Правдиного”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська втратили 36 650 солдатів.