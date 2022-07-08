У південному напрямку ЗСУ ліквідували 12 окупантів

Знищено також танк та гаубицю окупантів.

У південному напрямку Збройні сили України ліквідували 12 окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також знищено військову техніку рашистів:

танк,

гаубицю «Мста-Б»,

склад боєприпасів,

БПЛА «Орлан-10», знищений при спробі вести розвідку в районі Високопілля.

“Наші авіатори тричі нанесли удари парами гелікоптерів по опорному пункту, скупченню противника й ворожої техніки в районі Давидова Броду і Правдиного”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська втратили 36 650 солдатів.