Головне за день. Четвер, 7 липня

Відставка Джонсона, спецоперація "Зміїний", ракетний удар по Краматорську, "митний безвіз" і нова міністерка соцполітики. Яким запам’ятається 134-й день повномасштабної війни.

Топ-новина сьогоднішнього дня відучора була очікуваною і водночас стала несподіванкою. Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після масових звільнень міністрів оголосив про відставку з посади голови уряду та лідера Консервативної партії.

До формування нового кабінету Джонсон лишиться очільником партії та уряду. Він також запевнив, що й надалі підтримуватиме Україну.

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові подякував Джонсону за підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ та лідерство у відстоюванні інтересів нашої держави у світі.

"Усі ми із сумом сприйняли цю новину (про відставку. - Ред.). Не лише я, а й усе українське суспільство, яке вам дуже симпатизує. Весь мій Офіс та всі українці вдячні вам за допомогу. Ми не сумніваємося, що підтримка Великої Британії збережеться, але ваше особисте лідерство й харизма робили її особливою", – підкреслив глава держави.

Сторони також обговорили ситуацію на фронті і перспективи українсько-британської співпраці.

Російським військам вдалося встановити контроль над Лисичанськом, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

"На Сіверському напрямку, маючи перевагу в силах і засобах, особливо в артилерії, противнику вдалося встановити повний контроль над населеним пунктом Лисичанськ", – сказав він.

У Генеральному штабі повідомляють, що ворог усе ще намагається встановити повний контроль над Луганщиною.

Сьогодні росіяни безрезультатно наступали на Слобожанському, Словʼянському, Краматорському і Бахмутському напрямках.

В акваторіях Чорного та Азовського морів противник утримує в готовності до застосування до шести носіїв високоточної зброї. Сумарна кількість крилатих ракет морського базування типу "Калібр" може складати до 40 одиниць.

Детальніше про ситуацію на інших напрямках станом на 18.00 7 липня – в нашій новині.

Українські захисники підняли на острові Зміїний національний прапор України з посланням для російських окупантів.

Повідомлення про це і фото опублікував в Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

На прапорі військові написали: "Пам'ятай, "русский военный корабль", острів Зміїний – це Україна!"

Згодом Сили спеціальних операцій оприлюднили подробиці спецоперації "Зміїний" - про те, як встановлювали український прапор на визволеному острові. Ексклюзивні кадри і деталі пресслужба ССО оприлюднила на сторінках у соцмережах.

Удень 7 липня російська армія атакувала ракетами центральну частину Краматорська.

Пізніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що достеменно відомо про одного загиблого і шістьох поранених, однак ці цифри можуть змінитися.

"Від удару постраждали 6 будівель, у тому числі готель і житлова багатоповерхівка. Це – усвідомлена атака на цивільних. Рашисти не зраджують собі і продовжують «воювати» з беззбройними людьми. Так триватиме, допоки ми їх не виженемо геть", – наголосив Павло Кириленко.

Російські загарбники завдали ударів по одному з районів Харкова.

За повідомленням керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, попередньо стріляли з реактивних систем залпового вогню.

Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до трьох осіб, ще п’ятеро отримали поранення.

Російські війська під час чергового авіаційного авіадуару по Одеській області влучили ракетою в танкер Millennial Spirit під прапором Молдови, який дрейфує в територіальному морі без екіпажу з залишками дизпалива на борту.

Удару було завдано двома ракетами X-31, випущеними с Су-30. Друга ракета самоліквідувалася над морем.

Нагадаємо, танкер уже був обстріляний російськими військовими кораблями на початку російського вторгнення в Україну. Наразі, імовірно, горять залишки вантажу. На момент першого влучання в судно на ньому було понад 500 тонн дизпалива.

Сьогодні Європейський парламент проголосував за підтримку пропозиції Європейської Комісії щодо надання Україні макрофінансової допомоги ЄС для забезпечення невідкладних бюджетних потреб у розмірі 1 млрд євро.

Таке рішення одного з ключових органів ЄС було ухвалено у безпрецедентно короткі строки. Відповідно до інституційних процедур в ЄС, пропозиція Єврокомісії має бути також підтримана Радою Євросоюзу, після чого рішення набуде чинності.

Україну запрошено до Конвенцій про процедуру спільного транзиту та про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Зазначається, що "митний безвіз" – це можливість швидкого переміщення товарів між країнами Європейського регіону.

"Водночас приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та NCTS – це важливий крок майбутнього членства України в ЄС", – наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Верховна Рада найближчими днями проголосує за призначення нової міністерки соцполітики. Наступницею Марини Лазебної стане керівниця Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу Президента України Оксана Жолнович.

Про це LB повідомили декілька джерел у парламенті. Подробиці – в нашій новині.

Учора пізно ввечері вантажне судно під російським прапором "Жибек Жоли" з краденим в Україні зерном вийшло з турецького Північно-Західного порту Карасу.

"МЗС та міжнародні партнери України засуджують злочинні дії РФ із викрадення та вивезення з української території зернових до іноземних країн. Особливо кричущим випадком стало російське судно "Жибек Жоли", яке намагалося перевезти вкрадене зерно з окупованого Бердянська до турецького порту Карасу", – йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що завдяки оперативному втручанню влади України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. Турецьку сторону просили арештувати судно і вантаж.

Водночас, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно відпустили. Детальніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!