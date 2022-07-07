На Чернігівщині з річки витягнули два російські танки, - Генштаб

На території Менської громади на Чернігівщині з річки витягнули два російські танки. В них знаходились тіла п'яти "законсервованих" окупантів.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
Один ворожий танк Т-72, зі слів очевидців, потонув наприкінці лютого.
Всередині нього виявили тіла двох членів екіпажу, а місце механіка-водія було порожнім. Машина потонула догори гусеницями, тому ті, хто знаходився у башті, загинули.
Ще один російський танк Т-72 витягли 6 липня. В ньому був повний екіпаж окупантів з трьох осіб.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська втратили 36 650 солдатів.