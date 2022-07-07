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На Чернігівщині з річки витягнули два російські танки, - Генштаб

Екіпажі в танках були майже повні.

На Чернігівщині з річки витягнули два російські танки, - Генштаб
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

На території Менської громади на Чернігівщині з річки витягнули два російські танки. В них знаходились тіла п'яти "законсервованих" окупантів. 

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ. 

Один ворожий танк Т-72, зі слів очевидців, потонув наприкінці лютого. 

Всередині нього виявили тіла двох членів екіпажу, а місце механіка-водія було порожнім. Машина потонула догори гусеницями, тому ті, хто знаходився у башті, загинули.

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Ще один російський танк Т-72 витягли 6 липня. В ньому був повний екіпаж окупантів з трьох осіб.

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська втратили 36 650 солдатів.

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