На Чернігівщині з річки витягнули два російські танки, - Генштаб

Екіпажі в танках були майже повні.

На території Менської громади на Чернігівщині з річки витягнули два російські танки. В них знаходились тіла п'яти "законсервованих" окупантів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Один ворожий танк Т-72, зі слів очевидців, потонув наприкінці лютого.

Всередині нього виявили тіла двох членів екіпажу, а місце механіка-водія було порожнім. Машина потонула догори гусеницями, тому ті, хто знаходився у башті, загинули.

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Ще один російський танк Т-72 витягли 6 липня. В ньому був повний екіпаж окупантів з трьох осіб.

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська втратили 36 650 солдатів.