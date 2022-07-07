За день окупанти один раз відкривали вогонь по Сумщині, - Живицький

За сьогодні, 7 липня, росіяни відкривали вогонь по території Сумської області один раз, близько 15:00.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
“Били з кулеметів та автоматичного гранатомету по околицям одного з сіл Шалигінської громади”, - повідомив Живицький.
Він додав, що внаслідок обстрілу постраждалих та руйнувань не зафіксовано.
Нагадаємо, нещодавно, завдяки американському благодійному фонду та активності заступника одного з департаментів ОВА, Сумщина отримала пересувний мобільний шпиталь.