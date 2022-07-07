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За день окупанти один раз відкривали вогонь по Сумщині, - Живицький

День вийшов для Сумської області досить спокійним.

За день окупанти один раз відкривали вогонь по Сумщині, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

За сьогодні, 7 липня, росіяни відкривали вогонь по території Сумської області один раз, близько 15:00. 

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Били з кулеметів та автоматичного гранатомету по околицям одного з сіл Шалигінської громади”, - повідомив Живицький.

Він додав, що внаслідок обстрілу постраждалих та руйнувань не зафіксовано. 

Нагадаємо, нещодавно, завдяки американському благодійному фонду та активності заступника одного з департаментів ОВА, Сумщина отримала пересувний мобільний шпиталь.

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