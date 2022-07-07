Сина голови Запорізької РДА звільнили з російського полону

Як саме звільнили Влада Буряка, не повідомляється.

Владислава Буряка, сина голови Запорізької РДА Олега Буряка, звільнили з полону.

Про це повідомляється на сторінці Save Vlad Buryak у Facebook.

“Владислав Буряк нарешті звільнений з полону! Нині він з батьком Олегом Буряком і прямує в безпечне місце”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сина Буряка викрали на російському блокпості у Василівці під час руху евакуаційної автоколони, яка йшла з Мелітополя до Запоріжжя. 16-річний хлопець їхав в машині з двома знайомими жінками та трьома малолітніми дітьми.