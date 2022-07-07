Голова ПЦУ Епіфаній зустрівся з головою англіканської церкви

Голова ПЦУ Епіфаній зустрівся у Лондоні з головою англіканської церкви Джастіном Уелбі.

Про це повідомив речник ПЦУ, архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій Зоря.

“Джастін Уелбі, Архієпископ Кентерберійський, очільник Церкви Англії та лідер англіканської спільноти світу, тепло прийняв у своїй резиденції, Ламбетському палаці в Лондоні, Предстоятеля Православної Церкви України Митрополита Епіфанія”, - повідомив Зоря.

Фото: Facebook Євстратія Зорі

Нагадаємо, 5 липня, в день пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира, на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства Православної Церкви України та Української Православної Церкви.

У ході зустрічі сторони підписали декларацію порозуміння УПЦ і ПЦУ, в якій, зокрема, засуджується "війна, яку розв’язала путінська Росія проти суверенного народу України".