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Голова ПЦУ Епіфаній зустрівся з головою англіканської церкви

Зустріч голів церков відбулась у Англії.

Голова ПЦУ Епіфаній зустрівся з головою англіканської церкви
Фото: Facebook Євстратія Зорі

 Голова ПЦУ Епіфаній зустрівся у Лондоні з головою англіканської церкви Джастіном Уелбі. 

Про це повідомив речник ПЦУ, архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій Зоря. 

“Джастін Уелбі, Архієпископ Кентерберійський, очільник Церкви Англії та лідер англіканської спільноти світу, тепло прийняв у своїй резиденції, Ламбетському палаці в Лондоні, Предстоятеля Православної Церкви України Митрополита Епіфанія”, - повідомив Зоря.

Фото: Facebook Євстратія Зорі

Нагадаємо, 5 липня, в день пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира, на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства Православної Церкви України та Української Православної Церкви

У ході зустрічі сторони підписали декларацію порозуміння УПЦ і ПЦУ, в якій, зокрема, засуджується "війна, яку розв’язала путінська Росія проти суверенного народу України". 

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